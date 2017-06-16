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رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع اتفاقية بين "النقل و"السكة الحديد"
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع اتفاقية بين "النقل و"السكة الحديد"

2017-06-16 23:56:03

يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غداً السبت توقيع اتفاقية بين وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك.

وتتضمن الإتفاقية ـ التي توقع بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات والمهندس أيمن خطاب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا ، بمقر وزارة الاستثمار ـ عددا من مجالات التعاون أبرزها تطوير الموانئ المصرية ، وكذلك رفع معدلات تداول الحاويات فى الموانئ فى إطار تعظيم الاستفادة من قدرات تلك الموانئ فى حركة التجارة بين مصر ودول والعالم ، كما تستهدف تحديث القدرات المصرية فى قطاع النقل البحري.

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