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فرغلي للحكومة: «أصحاب المعاشات مش هيدفعوا الفاتورة وحدهم»
البدري فرغلي

فرغلي للحكومة: «أصحاب المعاشات مش هيدفعوا الفاتورة وحدهم»

2017-06-16 23:45:19

وجه البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، رسالة للحكومة، قائلا: «إن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة المعرضة للخطر، ولا تحصل على أي مكافآت أو حوافز أو بدلات».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين: «إحنا مش هندفع الفاتورة لوحدنا، وأموالنا في البنوك المصرية بالمليارات، ولذلك نطالب بزيادة المعاشات، بما يعادل 200 جنيه، ويجب تحريك الفائدة على أموال أصحاب المعاشات؛ لتصل إلى فائدة السوق»

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