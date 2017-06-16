وجه البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، رسالة للحكومة، قائلا: «إن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة المعرضة للخطر، ولا تحصل على أي مكافآت أو حوافز أو بدلات».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين: «إحنا مش هندفع الفاتورة لوحدنا، وأموالنا في البنوك المصرية بالمليارات، ولذلك نطالب بزيادة المعاشات، بما يعادل 200 جنيه، ويجب تحريك الفائدة على أموال أصحاب المعاشات؛ لتصل إلى فائدة السوق»