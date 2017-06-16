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واشنطن تحذر رعاياها فى إسطنبول من تهديدات إرهابية فى تركيا
ترامب وابو مازن

واشنطن تحذر رعاياها فى إسطنبول من تهديدات إرهابية فى تركيا

2017-06-16 23:40:34

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن القنصلية الأمريكية فى إسطنبول أبلغت مواطنيها بوجود إجراءات أمنية مشددة فى بعض أحياء المدينة رداً على احتمال وجود تهديد

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