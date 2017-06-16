قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية: إنه تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث سقوط العقار الكائن بـ٦ حارة الليثي متفرع من التوفيقية، بنطاق حي غرب، والذي سقط مساء اليوم، وهو عقار مكون من دور أرضي، وجزء من بعض حوائط الدور الأول وصادر له قرار إزالة ٢٧ لسنة ٢٠١٦.

وأعطى المحافظ تعليماته فور سقوط العقار، بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وشدد المحافظ على رئيس حي غرب، وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار على الواقع، وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية، ومؤكدا أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسئوليتنا.

ومن الفحص، تبين أن هذا العقار صادر له قرار إزالة وهدم، وتم إخلاؤه من السكان، باستثناء أحد الأشخاص، 68 عاما، رفض الخروج من العقار، وتوفي فور سقوط العقار.