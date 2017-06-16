 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 11:11 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يتقدم على سموحة 2/1 في الشوط الأول
مباراة الاهلي وسموحة

الأهلي يتقدم على سموحة 2/1 في الشوط الأول

2017-06-16 22:56:08

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة في الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.
أحرز هدفي الأهلي كلا من صالح جمعة ومؤمن زكريا، فيما سجل إسلام محارب هدف سموحة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3