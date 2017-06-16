لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، مساء اليوم، في عملية مزدوجة قام بها 3 شبان في محيط باب العامود بالقدس المحتلة.

وأكدت مصادر في الصحة الفلسطينية نقلا عن الارتباط العسكري الفلسطيني استشهاد الشبان الثلاثة، فيما تضاربت الأنباء من مصادر إسرائيلية حول استشهاد الشاب الرابع التي قالت الشرطة أنه أصيب خلال الواقعة بجروح وتم تحويله للعلاج بالمستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن العمليتين وقعتا قبيل آذان المغرب بدقائق في باب العامود، حيث قام شاب بطعن المجندة في رقبتها بسكين، فيما أطلق شابان آخران النار على جنود من سلاح محلي الصنع في شارع السلطان سليمان (الامتداد الشرقي لشارع باب العامود) استشهد أحدهم بعد إطلاق النار باتجاهه، فيما استطاع الرابع الفرار.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المجندة التي وصفت إصابتها منذ البداية بالحرجة لقيت مصرعها، فيما أصيب 5 إسرائيلين آخرين في المكان بإصابات متوسطة لطفيفة.