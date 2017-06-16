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السفارة الأمريكية في إسطنبول تحذر مواطنيها من تهديد إرهابي محتمل
السفارة الامريكية في اندونيسيا

السفارة الأمريكية في إسطنبول تحذر مواطنيها من تهديد إرهابي محتمل

2017-06-16 22:44:00

حذرت السفارة الأمريكية في إسطنبول مواطنيها من وجود تهديد إرهابي محتمل وطالبتهم باليقظة وتجنب الأماكن المكتظة.
وأوضحت القنصلية الأمريكية في إسطنبول - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - أنها أبلغت مواطنيها أن هناك إجراءات أمنية مشددة في بعض أحياء المدينة ردا على احتمال وجود تهديد إرهابي.

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