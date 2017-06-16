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السيطرة على حريق شقة سكنية فى حدائق الأهرام دون إصابات
حريق الرويعي‎

السيطرة على حريق شقة سكنية فى حدائق الأهرام دون إصابات

2017-06-16 22:54:09

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق الأهرام ، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق الأهرام ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

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