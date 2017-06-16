لقي شخص مصرعه في انهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة كرموز بغرب محافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان قد تلقى العميد فواد الغنيمي مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم بشارع الليثي بحارة التوفيقية بكرموز بغرب المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وتجمهر العشرات من أهالي المنطقة في محاولة منهم للمساعدة في الكشف عن أشخاص أسفل العقار، فيما هلعت قوات من إدارة الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين خشية على حياتهم، والتعامل مع الواقعة.