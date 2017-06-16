

أذاع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع فيديو، عن مشاجرة، زعم أنها نشبت بين وفدي العمال القطري والسعودي، خلال مشاركتهما في أعمال اتحاد البترول، التي أقيم في الكويت، مشيرا إلى أن المشاجرة نشبت على إثر الأزمة الحالية؛ بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج وقطر.

وتبين أن الفيديو المشار إليه، والذي يرجع تاريخه إلى 21 مارس الماضي، لا يمت للأزمة الحالية بصلة، وحقيقة المشاجرة كانت داخل مقر اتحاد البترول، على هامش جلسات المؤتمر العام السابع عشر، الذي عقده المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية كويتية في ذلك الوقت: إن الشرارة اندلعت عندما علت أصوات المعارضين، أثناء انتخابات المجلس التنفيذي، وقيام أحد الأعضاء بمقاطعة المتحدث بطريقة استفزازية، استدعت قيام أعضاء آخرين بمحاولة إسكات العضو.