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اصطدام مدمرة بحرية أمريكية مع سفينة بالقرب من اليابان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اصطدام مدمرة بحرية أمريكية مع سفينة بالقرب من اليابان

2017-06-16 23:32:08
أ ش أ

اصطدمت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بسفينة تجارية جنوب غرب يوكوسوكا في اليابان اليوم الجمعة.

وأعلنت البحرية الأمريكية - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن المدمرة (يو إس إس فيتزجيرالد) اصطدمت بسفينة تجارية على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب يوكوسوكا ، وجاري تحديد حجم الإصابات التي أصيب بها الأمريكيون الذين كانوا على متن المدمرة.

وأضاف البيان أن البحرية الأمريكية طلبت مساعدة حرس السواحل الياباني.

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