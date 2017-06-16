أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أنه يجوز التبرع ونقل الأعضاء البشرية، من إنسان إلى أخر، بعدة شروط فقهية وضعها الفقهاء.

وتابع خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أن الشرط الأول أن لا يصاب المتبرع بأذى أثناء العملية الجراحية، ثانيا لا يجوز بيعها، لافتا إلى أن بيع الأعضاء حرام شرعا.

ونوه عبدالمعز، أن هناك رأى فقهى حرم التبرع بالأعضاء البشرية، لأن الإنسان لا يملكها، وإنما هى من عند الله.