أصيبت الفنانة ساندى، بحالة خوف وهلع على الهواء، بعد تعرض السيارة التي تستقلها ببرنامج «هاني هز الجبل»، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي على فضائية «الحياة»، للسقوط من أعلى جبل في لبنان.

وبكت ساندى، مهاجمة هانى رمزى، قائلة: «أنت مجنون، أنت عبيط إحنا بنموت، والعربية بتقع من على الجبل، ربنا ياخدك».

وتدور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف بزيارة أحد دور الأيتام، الذي يقع أعلى الجبل في لبنان، ويستقل الضيف إحدى السيارات التابعة للبرنامج؛ لتوصله للدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ دورًا، تصطدم بسيارة قادمة في وجهها، ما يجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة، التي تدور حول نفسها؛ ليوهم الضيف بأن السيارة تسقط، ثم يقع بالسيارة من فوق الجبل، ولكنَّ صخرتين كبيرتين تمنعان وقوع السيارة من تلك المسافة الكبيرة؛ حيث إنهما ليستا صخرتين، بل جهاز يشبه المغناطيس، يمنع سقوط السيارة.