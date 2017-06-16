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علي: الناصريون سبب مشكلة مصر في الـ65 عاما الماضية
سيد علي

علي: الناصريون سبب مشكلة مصر في الـ65 عاما الماضية

2017-06-16 21:39:56


هاجم الإعلامي سيد علي، الناصريين والإخوان المسلمين، معتبرا إياهم سبب مشكلة مصر خلال الـ 65 عاما الماضية، مضيفا: «لو جمال عبد الناصر عايش حتى الآن.. لكان وضع كل رافعي شعار الناصرية في السجون».

وقال خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: إن جماعتي الإخوان المسلمين والناصريين هما السبب وراء تعطيل التجربة الديمقراطية والسياسية في مصر.

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