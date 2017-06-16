

هاجم الإعلامي سيد علي، الناصريين والإخوان المسلمين، معتبرا إياهم سبب مشكلة مصر خلال الـ 65 عاما الماضية، مضيفا: «لو جمال عبد الناصر عايش حتى الآن.. لكان وضع كل رافعي شعار الناصرية في السجون».

وقال خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: إن جماعتي الإخوان المسلمين والناصريين هما السبب وراء تعطيل التجربة الديمقراطية والسياسية في مصر.