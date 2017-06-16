الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام أسوان في لقاء امس ، من المران اليوم الذي أقيم بملعب النادي، بينما خاض التدريبات المستبعدين عن اللقاء والبدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني.

وذكر موقع الزمالك أن إيناسيو حرص قبل المران علي الحديث مع اللاعبين المستبعدين والبدلاء وطالبهم بالتركيز في التدريب للحصول علي فرصة المشاركة أساسيا في المباريات المقبلة.

كما حرص المدير الفني للزمالك علي الاجتماع بالجهاز المعاون من أجل الحديث عن مواجهة الأمس ، وبرنامج مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة الأربعاء المقبل في الجزائر.

وحضر محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول إلى مقر النادي لكنه لم يشارك في المران ، بسبب عدم شفاءه من الإصابة.

وشهد المران عودة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، والذي شارك في التدريبات بشكل طبيعي عقب شفائه من شد في العضلة الضامة.