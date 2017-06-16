تمكنت وحدة مباحث مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، من إلقاء القبض على 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم فى قضايا تزوير واستيلاء على أموال عامه بالمنيا.

وكان مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أبو قرقاص بالقبض على (نبيل ع.أ.) 65 عاما فلاح والسابق اتهامه فى 15 قضيه متنوعه، و(محمد م.ع.) 40 عاما مدرس، و(سعداوى م.ع.) 65 عاما فلاح والسابق اتهامه فى 8 قضايا، مقيمون بقرية السرو مركز أبو قرقاص ومطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم في القضية رقم 209 لسنة 2015 إداري مركز أبو قرقاص (تزوير واستيلاء على أموال عامة).

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .