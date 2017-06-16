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الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس العالم لليد بقطر
يد الاهلي

الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس العالم لليد بقطر

2017-06-16 21:29:44

قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر ، قرر الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل.

وأكد شمس - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - أن اعتذار النادي عن المشاركة في البطولة يأتي تضامنا مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر، وكان الأهلي سباقًا عندما قاطع قنوات «بي إن سبورتس» ومنعها من دخوله مقراته في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

يذكر أن فريق يد الأهلي تأهل إلى المشاركة في بطولة كأس العالم بعد الفوز على الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية.

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