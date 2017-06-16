الجبير: نعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريبا

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الجمعة، إنه يجرى العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا.

وفى كلمة للصحفيين فى لندن أضاف الجبير أنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة شكاوى تحتاج لأن يتم التعامل معها ويحتاج القطريون لعلاجها.

وأشار إلى أن السعودية تعمل مع الشركاء فى البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.

وشدد وزير الخارجية السعودى قائلا: “على قطر الاستجابة للمطالب بوقف دعم التطرف والإرهاب والتي يريدها العالم كله وليس الخليج فحسب”.

وعن إيران أوضح عادل الجبير، أن طهران تستخدم الحرس الثورى الإيرانى لزعزعة المنطقة بأكملها، وتغذية الإرهاب فى المنطقة.