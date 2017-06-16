 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 09:41 مساءً
روابط سريعة
حبس 3 شباب بالغربية بسبب تظاهرهم ضد اتفاقية تيران وصنافير
حبس

حبس 3 شباب بالغربية بسبب تظاهرهم ضد اتفاقية تيران وصنافير

2017-06-16 20:54:51

قررت نيابة قسم أول طنطا، مساء اليوم الجمعة، استمرار حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون تصريح، احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير.

يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الغربية ألقت القبض على 3 شباب أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية بشارع البحر بمدينة طنطا، رافعين لافتات تندد بموافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.

يذكر أن الشباب المقبوض عليهم هم الدكتور محمود الملواني الأمين المساعد لحزب الدستور بالغربية، وعمرو عطية عضو بحزب الدستور، وحسين عمارة، وتم اقتيادهم جميعا إلى قسم أول طنطا، استعدادا لعرضهم على النيابة صباح اليوم.

فيما تشهد مدن محافظة الغربية انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين العامة، وكافة المناطق الحيوية، تحسبا لخروج تظاهرات رافضة لاتفاقية تيران وصنافير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3