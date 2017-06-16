قررت نيابة قسم أول طنطا، مساء اليوم الجمعة، استمرار حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون تصريح، احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير.

يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الغربية ألقت القبض على 3 شباب أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية بشارع البحر بمدينة طنطا، رافعين لافتات تندد بموافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.

يذكر أن الشباب المقبوض عليهم هم الدكتور محمود الملواني الأمين المساعد لحزب الدستور بالغربية، وعمرو عطية عضو بحزب الدستور، وحسين عمارة، وتم اقتيادهم جميعا إلى قسم أول طنطا، استعدادا لعرضهم على النيابة صباح اليوم.

فيما تشهد مدن محافظة الغربية انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين العامة، وكافة المناطق الحيوية، تحسبا لخروج تظاهرات رافضة لاتفاقية تيران وصنافير.