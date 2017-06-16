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منى شداد تسب رامز جلال على الهواء
رامز جلال

منى شداد تسب رامز جلال على الهواء

2017-06-16 20:47:57

بكت الفنانة الكويتية منى شداد، قائلة: «حرام عليكوا.. مش عايزة أموت» خلال مشاركتها ببرنامج «رامز تحت الأرض»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر».

وسبت الفنانة الكويتية الفنان رامز جلال.

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