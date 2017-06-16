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أحمد رؤوف يقود هجوم سموحة أمام الأهلي
سموحة والمغرب والتطواني

أحمد رؤوف يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

2017-06-16 21:25:56

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي المقرره مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب ستاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وضمت تشكيلة سموحة كل من محمد أبو جبل ورجب بكار وياسر ابراهيم ومحمود عزت محمد يسرى ونصر رمضان واحمد حمص وعمرو المنوفي السيد فريد وإسلام محارب وأحمد رؤوف.

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