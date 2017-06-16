طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك أعضاء النادي بحضور الجمعية العمومية غير العادية والمقررة يوم 25 أغسطس المقبل، لمناقشة الائحة الداخلية للنادي.

وقال منصور - في تصريح لموقع ناديه اليوم /الجمعة/ - إنه “ستتم إقامة انتخابات الزمالك بعد اختيار اللائحة، وأطالب اللجنة الأوليمبية والمنظمات الحقوقية بالحضور..ولن تكون هناك ندوات لمجلس الإدارة الحالي او لمن يرغب في الترشح حفاظا على استقرار النادي”.

وأكد منصور أنه سيتم افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد بالكامل يوم الخميس المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن افتتاح النادي النهري للزمالك بات قريبا وسيكون على دورين.

وفي سياق متصل، عقد مرتضى منصور جلسة مع النيجيري ستانلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وحضر الجلسة أيضا وكيل اللاعب يحيى علي، لتحديد موقف اللاعب.

وأكد منصور - خلال الاجتماع - أنه يرغب في التجديد لستانلي، موضحا أن هناك مفاوضات مع إدارة وادي دجلة لتخفيض المبلغ المطلوب لشراء اللاعب.