تشهد الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل “كابتن فورشحية” للفنانة زينة على راديو “إينرجي” محاولات من شقيقيها لحبسها في غرفتها وتقييدها في كرسي، إلا أنها تستنجد بوالدتها فاقدة الذاكرة، لتخلصها من حمدي وحمدالله.

ومن ناحية أخرى، يؤتي تواصل “فورشحية” مع “الفيفا” ثماره حيث يقرر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم زيارة مصر وإقامة مؤتمر صحفي عالمي للإعلان

فيه عن تغيير قوانين اللعبة، بناءً على شكوى “فورشيحة” لتضمين فريقها النسائي ضمن مسابقات الرجال.

ويقام المؤتمر الصحفي، حيث تشكر “رضا فورشيحة” الفيفا على وقوفه إلى جانبها، كما يشكر رئيس “الفيفا” فورشيحة التي أعطت الاتحاد فرصة لتصحيح

أخطاءه.

وبالفعل، تبدأ رضا فورشيحة وفريقها اللعب في دوري الدرجة الثالثة كأي فريق حديث التأسيس، على أمل الصعود للدوري الممتاز.

ويدور المسلسل عن فتاة اسمها رضا تجيد رياضة كرة القدم وتضطرها الظروف للتنكر في شخصية رجل حتى تستطيع الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية، وذلك في قالب كوميدي ساخر، يشارك زينة بطولة “كابتن فورشيحة”، المغني الشعبي محمود الليثي وهشام إسماعيل وسهر الصايغ وشذى وعائشة الكيلاني وهايدي موسى، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج تامر حسني.