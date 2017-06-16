قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن العبد المؤمن لا يأمن مكر الله مهما ما أعطى من خير ورزق كثير، مشيرا إلى أن المنصب لا يدوم وأن الموت سيأتى لا محالة.

وتابع خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أنه يجب على كل شخص أن يتدبر ويشكر الله على النعم التى رزقه الله بها حتى يتقبل الله منه أعماله الطيبة ويغفر له ما ارتكب من معاصى.

وتابع: “يجب على المؤمن أن يتفرغ للذكر فى العشر الأواخر من شهر رمضان.. أغلق هاتفك المحمول وتدبر وتأمل ذكر الله تبارك وتعالى.. فما أجمل أن يُعبد الله وحده دون سواه”.