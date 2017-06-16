

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بالانتهاء من مشكلة فيروس سي نهائيا من مصر خلال عام، كلف بإعداد قاعدة بيانات بتكاليف المسح الصحي لكل المصريين واستكمال المحافظات التي لم يجرِ بها وحساب النسب المتوقع اكتشاف إصابتها وتكاليف علاجهم.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم أنه من المقرر إجراء المسح على كل من في المرحلة العمرية من 18 إلى 59 سنة وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس سي وهم نحو 30 مليون مواطن.

وأوضح وزير الصحة أن الخطة تشمل التوقع بعدد المصابين الذين سيتم اكتشافهم وتكاليف علاجهم فضلا عن تكاليف الكشافات المستخدمة في المسح سواء تحاليل الأجسام المضادة أو تحاليل pcr.