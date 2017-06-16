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الجبير: بريطانيا تتفهم خطوات الدول الأربع تجاه قطر
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الجبير: بريطانيا تتفهم خطوات الدول الأربع تجاه قطر

2017-06-16 20:19:06

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية هي رسالة مباشرة لقطر بأن دعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى غير مقبول.

وتابع في تصريحات للشبكة، أن بريطانيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) تجاه قطر.

وكان الجبير قال في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون إن “إيران تستخدم الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا واليمن، وتنتهك القانون الدولي في استخدامها ميليشيات في دول المنطقة”.

وأشار إلى أنه “إذا أرادت إيران أن تصبح بلدا محترما يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب وتفجير السفارات ونشر الطائفية”.

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