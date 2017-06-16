توقعات باستحواذ "الصيني" على حصة كبيرة من سوق السيارات فى مصر2017-06-16 18:59:47
يتوقع أصحاب التوكيلات الصينية أن هذه السيارات ستصبح فرس الرهان بالسوق المحلية، لتحل محل العديد من السيارات الأخرى الكورية واليابانية، المنتمية لشريحة السيارات الاقتصادية، بعد ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية.
يقول خالد جيوشي نائب رئيس مجلس ادارة جيوشي موتورز وكيل فاو في مصر عقب توقيع اتفاقية مع مجموعة فاو العالمية لتصبح الجيوشي موتورز وكيلا حصريا لها فى مصر، ان المنتج الصينى يراهن على حصة كبيرة من السوق بدقة التصنيع والجودة والتكنولوجيا العالية.
أضاف جيوشى: ترى الشركة أن موديل X40 سيكون الحصان الأسود في موديلات فاو مع تركيز السوق المصري في الفترة الأخيرة علي السيارات الـ SUV وهو ما جعل الشركة تصر علي تقديم موديل في هذه الفئة بجانب الموديلين الآخرين السيدان.
وأكد علي أن مواجهة المنافسين الصينيين الأخرين أمر سيعتمد لديهم علي مستوي الجودة في سيارات فاو مع توفير مراكز خدمة معتمدة للشركة وتوفير قطع الغيار خاصة بالنسبة لسيارات النقل الثقيل لأنها تعتبر وسيلة للرزق وبالتالي لا يمكن حدوث أية مشكلات في قطع الغيار لها.
وقال أنهم يدرسون تجميع موديلات أخري في مصر بعد تجميع الفان 8 راكب في أول 2018 مع دراسة ما يمكن الاستفادة به من قانون الاستثمار.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، فى تصريحات صحفية إن أزمة السوق تكمن في امتناع العديد من شرائح العملاء عن شراء السيارات الاقتصادية، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن السيارات الصينية ارتفعت أسعارها كباقي العلامات الأخرى التي تعمل على إنتاج سيارات اقتصادية وشعبية، ومنها الكورية واليابانية، نافيًا اقتناص السيارات الصينية شريحة من حصص السيارات الأخرى.
وأوضح أن الركود امتد لكافة أنواع السيارات وبينها الصينية، وتراجعت مبيعات الأخيرة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 55,1% لتقدر بـ 1457 وحدة مقابل 3247، خلال الفترة المناظرة من 2016، وهو ما يستبعد فكرة أنها ستحل محل السيارات الاقتصادية الأخرى لانخفاض أسعارها.
وتقاسمت 6 طرازات مبيعات السيارات الصينية البالغة 1457 وحدة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ وهي: شيري تيجو بواقع 909 سيارة بحصة سوقية 62,4%، ثم جيلي إيمجراند 7 بواقع 21,9% بمبيعات 319 وحدة.
وجاءت شيري إنفي بالمرتبة الثالثة بواقع 2017 سيارة بنسبة 14,2%، ثم بريليانس V5 بمبيعات 20 وحدة وحصة سوقية 1,4%، ثم بريليانس H530 وشقيقتها S30؛ بسيارة واحدة لكل منهما.
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