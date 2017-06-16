نفت حركة طالبان في أفغانستان، تقارير تخص تفجير قندهار المميت الذي استهدف دار الضيافة هناك، مخلفا العديد من القتلى.

وأكد المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن الحركة لم يكن لها أي دور في الهجوم، واصفا نتائج التحقيقات بأنها محاولة لصرف الانتباه عن النزاع الداخلي القائم بين مسؤولي الحكومة، واستخدام الهجوم كأسلوب دعاية ضد مقاتلي طالبان.

واتهم المتحدث مسؤولين رفيعي المستوى بالضلوع بدور في التفجير الذي وقع داخل مجمع محصن، وقال إن الهجوم تم تنفيذه بهدف عزل مسؤولين محددين عن مناصبهم.

وكان رئيس المخابرات الأفغانية معصوم ستانكزاي قد أكد - أمس - أن مجلس قيادة طالبان المتمركز فى مدينة كويتا الباكستانية قام بالتخطيط والتنسيق للهجوم على دار ضيافة حاكم قندهار.

وأضاف أنه تم استخدام متفجرات من نوع “آر دي إكس” و”تي إن تي” فى الهجوم الذى تم باستخدام جهاز التحكم عن بعد.