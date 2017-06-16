"أودي" تبيع 220 سيارة محليا فى خمس شهور2017-06-16 18:41:21
تراجعت مبيعات أودى خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بنسبة 5.9%، بإجمالى 738 ألفا و300 وحدة، مقابل 784 ألفا و314 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، تأثرا بأزمة الانبعاثات التى أصابت علامات فولكس فاجن نهاية 2015، تراجع الطلب بالصين بنسبة 15.2%.
وشهدت مبيعات اودى خلال مايو الماضى انخفاضا بلغ 2.8%، للتمكن من بيع 159 ألفا و600 وحدة، مقارنة بمبيعات الشهر ذاته من العام المنصرم والذى قدرت مبيعاته بنحو 164 الفا و114 سيارة.
ويقول ديتمار فوغنرير، عضو مجلس إدارة اودى للمبيعات والتسويق، أن الانفراجة المرتقبة بالصين ستفتح الطريق لتطورات إيجابية لمبيعات العلامة الألمانية خلال الشهور القليلة المقبلة، متوقعا تعافى المبيعات الصينية فى أقرب وقت ممكن.
ونمت مبيعات ألمانيا من أودى خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى بنسبة 8%، بعد تمكنها من تسليم 139.3 ألف سيارة، كما قفزت مبيعات إيطاليا بـ9%، بإجمالى مبيعات بلغ 28.7 ألف وحدة.
وصعد أداء العلامة الألمانية بأسبانيا بنحو 5.7%، بعد تسليمها 25.1 ألف وحدة، كما ارتفعت مبيعات كل من فرنسا بنسبة 2.3%، بإجمالى 27.1 ألف سيارة، فيما هبط أداء مبيعات بريطانيا بنسبة 0.8%، بإجمالى 74.8 ألف وحدة، أما عن أداء مبيعات أودى بالولايات المتحدة الأمريكية، فارتفع بنسبة 6.5%، بإجمالى 83.6 ألف سيارة.
وانخضت مبيعات كل من المكسيك، والبرازيل بنسبه بلغت للأولى 7.5%، بعد قدرتها على بيع 5601 سيارة، فيما انحدرت مبيعات الثانية بنسبة كبيرة للغاية بلغت 37.2%، بإجمالى 3646 وحدة.
أما عن أداء أودى بالسوق المصرية، كشف كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، عن تمكن الشركة من بيع 220 سيارة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى.
وأكد نجار أن سوق السيارات يعانى من أزمة تراجع خطيرة للغاية تسببت فى تراجع مبيعات كافة العلامات التجارية، بما فيها أودى، متوقعا أن يشهد المبيعات الإجمالية تراجعا بنسبة قد تتجاوز 50%، بعد إحجامه عن الشراء نتيجة الزيادات الكبيرة بالأسعار.
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