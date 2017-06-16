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الصين أمريكا تعقدان الجولة الأولى من حوارهما الأسبوع المقبل
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج

الصين أمريكا تعقدان الجولة الأولى من حوارهما الأسبوع المقبل

2017-06-16 18:38:01
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الصين والولايات المتحدة سوف تعقدان الجولة الأولى من حوارهما الدبلوماسي والأمني المشترك يوم الأربعاء القادم في واشنطن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ - في بيان - إن عضو مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) يانغ جيه تشي سوف يشارك في رئاسة الحوار مع كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
ومن المقرر أن يحضر اللقاء أيضا فانغ فنغ هوي عضو اللجنة العسكرية المركزية الصينية ورئيس إدارة الأركان المشتركة.
وقال لو إن الجانبين سيتبادلان الاراء المتعمقة حول العلاقات الصينية الأمريكية والشئون الدولية والاقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الجانبين على اتصال وثيق حاليا للتنسيق فيما يتعلق بجدول الاعمال الذي سيتضمن مناقشة عدد من القضايا الرئيسية التى تؤثر على العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية الساخنة التى تهم كلا البلدين.
يذكر أن الحوار الدبلوماسي والأمني الصينى الامريكى هو أحد أربع آليات مشتركة رفيعة المستوى تم تأسيسها خلال قمة مار - إيه - لاجو، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا في شهر ابريل الماضى.
أما آليات الحوار الثلاث الأخرى فتتعلق بالشئون الاقتصادية وإنفاذ القانون والأمن الإلكتروني والتبادلات الاجتماعية والشعبية والثقافية.

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