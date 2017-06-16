قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الجمعة: “نعمل على قائمة شكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريبًا”.

وكانت قناة (العربية) الإخبارية قد أفادت بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتمع مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن، ومن المقرر أن تعقد، مساء اليوم، ثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة بين وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ونظرائه السعودي والإماراتي والبحريني، ويعتقد أن تكون الأزمة مع قطر أبرز ما سيناقش في هذه الاجتماعات.

وكان جونسون أصدر بيانًا - منذ أيام - دعا فيه قطر إلى أخذ مخاوف جيرانها بجدية وحثها على بذل المزيد من الجهد لمنع دعم الجماعات المتطرفة.

وبينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء أزمة قطر، دعت رئيسة وزراء بريطانيا سلطات الدوحة إلى بذل جهد أكبر للتصدي للإرهاب في المنطقة، فيما شدد وزير الخارجية الإماراتي من واشنطن على أهمية اتخاذ قطر إجراءات حاسمة بشأن مكافحة الإرهاب ووقف التحريض والتدخل في شؤون الجيران.