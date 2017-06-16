أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية اليوم الجمعة عن ضخ البترول ومشتقاته بولاية تطاوين، حيث تم إعادة فتح الصمام الرئيسي لأنبوب “الفانا” المتواجد بمحطة الضخ بالكامور من ولاية تطاوين والتابع للشركة التونسية لنقل الأنابيب بالصحراء “ترابسا”.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن اعادة الضخ جاء علي خلفية إنتهاء إعتصام المواطنين بالولاية والذي بدأ منذ فترة طويلة وتسبب في تكبد الدولة ملايين الدينارات بسبب توقف ضخ منتجات الطاقة والبترول بهذه المنطقة.

وأضافت الوزارة، أن قرار الفتح جاء بعد التوصل إلى إتفاق نهائي بين الطرف الحكومي ممثلا في وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والمعتصمين بالولاية وبحضور الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والسلط الجهوية وكافة الأطراف المعنية ، وتم بموجبه الفض الفوري للإعتصام بكافة مناطق إنتاج المحروقات بولاية تطاوين.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية إعادة إنتاج المحروقات إلى مستواها الطبيعي ستكون بصفة تدريجية خلال الأسابيع القادمة، نظرا لوجوب القيام بإجراءات فنية وتقنية على مستوى مختلف الأنابيب والحقول النفطية بعد ما لحقها من أضرار فنية على إثر توقفها لأكثر من شهر.