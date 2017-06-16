يبحث الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تشكيل فريق لتقديم المشورة للشرطة والقضاء في العراق بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقرر وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28، خلال اجتماع عقد في لوكسمبورج، النظر في نشر فريق لتقديم المشورة والمساعدة من أجل إصلاح القطاع الأمني وذلك ردًا على طلب السلطات العراقية.

وأوضح مصدر دبلوماسي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - “ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة لإصلاح قطاع الأمن من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب، وتقديم المشورة الاستراتيجية أو المساعدة في تجديد الشبكة الجنائية للشرطة والقضاء”.

وقال المصدر “من حيث المبدأ، ثمة إجماع للمضي قدمًا حول هذه المسألة، لكن مسائل أخرى كثيرة تبقى، في هذه المرحلة حول المهمات المحددة ونطاق المهمة”.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب منذ عام مساعدة الاتحاد الأوروبي.