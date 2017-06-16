القاهرة ..تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا، حكمها في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

القاهرة.. تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا،غدا، حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب إلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) برفض الإفراج عنه لأسباب صحية.

دمنهور..تصدر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة،غدا ،على عدد من المتهمين بتكوين خلية إرهابية وإطلاق نيران على قسم شرطة أبو المطامير.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة،غدا، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا، حكمها على 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان”.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة،غدا ، محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التي شهدتها “عين شمس”، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب،غدا، محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته.

القاهرة.. تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا، محاكمة مالك شركة “كابيتال” محمد نبيل شرف، وآخرين، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 165 مليون دولار من مواطنين.

القاهرة.. يعقد الدكتور إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقى، فى الثانية عشر من ظهر غد، مؤتمرا صحفيا بفندق فيرمونت بشارع صلاح سلام.

المنيا.. يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،غدا، بزيارة لمحافظة المنيا لتسليم عددا من عقود الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، كما سيتفقد مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية، ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية.

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،غدا، اجتماعًا هامًا مع وكلاء وزارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية لمناقشة العديد من الموضوعات فى مقدمتها: تنظيم مصليات العيد، مناقشة خطة الوزارة الدعوية فى العطلة الصيفية، التوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وعمل الواعظات.

القاهرة.. يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى التاسعة والنصف من مساء غد، معرض “خطوة لقدام” لذوي القدرات الخاصة، بقاعة أدم حنين، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

القاهرة .. ينظم المركز الثقافي الفرنسي، في السابعة والنصف من مساء غد، فعاليات عيد الموسيقى 2017 بحديقة الأزهر بالشراكة مع السفارة السويسرية.

القاهرة.. تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في التاسعة من مساء غد، حفلا للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود درويش، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

القاهرة.. يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا تحت عنوان “الذوق الشرقي بقيادة أحمد فرج ومشاركة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، على المسرح الكبير.

القاهرة.. يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا فنيا برعاية السفارة الفلسطينية.

القاهرة.. تنظم مكتبة المستقبل، صباح غد، ورشة حكى للأطفال بعنوان “رحلة داخل حيوان”، للتعرف على أنواع الحيوانات الأليفة والمفترسة وأسلوب حياتها فى بيئتها الطبيعية، وأماكن وجودها فى الطبيعة، وأنواع ما تأكله وطرق التعامل معها فى تجربة معايشة للحياة البرية.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة “وصلة سماع”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة.. تستضيف مكتبة مصر الجديدة، فى التاسعة من مساء غد، السبت المقبل، حفلا للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود درويش، وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. ينظم صندوق التنمية الثقافية، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا لفرقة المولوية للفنان عامر التوني، وعرض مسرحية عن العشاق بقصر الأمير طاز، بالإضافة لتقديم العرض المسرحي “سلم نفسك” بمركز إبداع القاهرة.

القاهرة .. تختتم فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية، فى التاسعة من مساء غد، من خلال تقديم ورشة دولية لفن السماع وليالي المقامات الروحية لمصر سماع وإكابيلا، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فرقة سماع للرقص الصوفي بشارع المعز.

القاهرة.. تنطلق، مساء غد، فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان “عيد الموسيقى” بمسرح الجنينة في حديقة الأزهر، من خلال حفل فني ضخم بين يجمع عمالقة المجال الموسيقى المصري والعربي من فناني الأندر جراوند، بالإضافة إلى مشاركة الفريق المصري الفرنسي “ايجيبشان بروجكت”.

القاهرة.. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا، في الثالثة بعد ظهر غد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وذلك بمقر الاتحاد بالجزيرة، لمناقشة تقرير لجنة البت في المزايدة على رعاية أنشطة الاتحاد ، واتخاذ القرار في هذا الشأن بوصف مجلس الإدارة السلطة المختصة، كما يتطرق الاجتماع إلى عدد من الأمور التي تتصف بالعاجلة.

القاهرة.. يتوجه اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، فى السابعة من مساء غد، إلى مدينة الجديدة المغربية، لحضور مؤتمر توقيع عقود وليد أزارو مهاجم فريق الدفاع الجديدي المغربي، والذي سينضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الإسكندرية .. يلتقى فريقا المصري وبتروجيت فى العاشرة من مساء غد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة - موسكو.. يلتقى منتخبا روسيا ونيوزيلندا لكرة القدم، فى الخامسة من مساء غد، على استاد كريستوفسكي بسانت بطرسبرج الروسية، فى أولى مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للقارات التي تستضيفها روسيا.

القاهرة - تونس.. تقام في تونس، غدا، على أرض الملعب الأوليمبي برادس، الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي ببن قردان.