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فولكس فاجن تقدم عروضا رمضانية على "جيتا" و "جولف"
فولكس فاجن طوارق

فولكس فاجن تقدم عروضا رمضانية على "جيتا" و "جولف"

2017-06-16 18:29:18
محيط- محمد منصور

أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء العلامة الألمانية فولكس فاجن،عن خصومات سعرية على طرازات جولف، وجيتا الجيل السابع كما تمنح صيانة مجانية على تلك الطرازات لمدة عام كامل أو لمسافة 20 ألف كيلو متر أيمهما أقرب، طوال شهر رمضان.

وقالت مها النجار، مدير تسويق فولكس فاجن، إن الشركة قررت منح خصومات على طراز جولف فئة Base line، بقيمة 19 ألف جنيه، ليصبح سعرها الآن 399.9 ألف جنيه، بدلاً من 419.9 ألف جنيه.

وتابعت مدير تسويق فولكس فاجن: ” قررت المصرية وأوتوموتيف إطلاق عرض على سياراتها الجديدة جيتا بخصم يصل إلى 30 ألف جنيه، ليصبح سعرها الآن 400 ألف جنيه، بدلاً من 430 ألف جنيه”.

وكشفت النجار عن تدشن فولكس فاجن جناحها بالساحل الشمالى لعرض طرازات العلامة الألمانية تزامناً مع بدء موسم الصيف، وتوفير خدمات الصيانة العاجلة لها، وتعمل فى منتصف يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن الخصومات والعروض الترويجية للشركة خلال الفترة الراهنة تستهدف الحد من الركود الذى يصيب السوق بصفة عامة، وفولكس فاجن خاصة.

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