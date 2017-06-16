اختتمت اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعات تقنية مشتركة تتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية حول سوريا، ضمت خبراء من الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو للمعارضة السورية.

وذكر بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة أن الاجتماعات عقدت في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات السورية السورية .

وأضاف البيان أن المشاركين عملوا على صياغة مواقف تقنية مشتركة حول الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد وإجراءات المصادقة الشعبية عليه بالإضافة إلى المبادئ التي قد يتضمنها وذلك في سياق عملية انتقال سياسي يتم التفاوض بشأنها وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح البيان أن المشاركين عبروا عن تطلعهم لاستكمال المشاورات التقنية تحضيرا لجولة قادمة من المحادثات الرسمية السورية - السورية، وأنه من أجل تحقيق ذلك اتفق المجتمعون على التشاور مع قياداتهم السياسية والاجتماع مجددا في مطلع شهر يوليو بناء على دعوة يوجهها مكتب المبعوث الخاص.