 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 06:33 مساءً
روابط سريعة
اختتام اجتماعات تقنية في جنيف تتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية حول سوريا
الامم المتحدة

اختتام اجتماعات تقنية في جنيف تتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية حول سوريا

2017-06-16 18:18:01
وكالات

اختتمت اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعات تقنية مشتركة تتعلق بالمسائل الدستورية والقانونية حول سوريا، ضمت خبراء من الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو للمعارضة السورية.
وذكر بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة أن الاجتماعات عقدت في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات السورية السورية .
وأضاف البيان أن المشاركين عملوا على صياغة مواقف تقنية مشتركة حول الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد وإجراءات المصادقة الشعبية عليه بالإضافة إلى المبادئ التي قد يتضمنها وذلك في سياق عملية انتقال سياسي يتم التفاوض بشأنها وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح البيان أن المشاركين عبروا عن تطلعهم لاستكمال المشاورات التقنية تحضيرا لجولة قادمة من المحادثات الرسمية السورية - السورية، وأنه من أجل تحقيق ذلك اتفق المجتمعون على التشاور مع قياداتهم السياسية والاجتماع مجددا في مطلع شهر يوليو بناء على دعوة يوجهها مكتب المبعوث الخاص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3