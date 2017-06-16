توفي المستشار الألماني هيلموت كول، مهندس توحيد ألمانيا، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز السابعة والثمانين، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد فارق كول الحياة في منزل في مدينة لودفيغ شافن، وظل كول في السلطة على مدى 16 عامًا ما بين 1982 و 1998.

وكان المستشار الألماني الذي خدم لأطول مدة، منذ بسمارك، ولعب كول دورًا مهمًا في الخطوات التي أدت إلى الاندماج الأوروبي.