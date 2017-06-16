انتقدت السلطات الألمانية والنمساوية تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يقضي بتشديد وتوسيع العقوبات على روسيا خاصه في مجال الطاقة.

وشدد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل -في بيان مشترك مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن- على أنه لا يجب أن تمس العقوبات السياسية المصالح الاقتصادية للقارة الأوروبية.

وحذر المسؤولان من أن التهديد بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تطور أو تمول المشروعات المشتركة مع روسيا في مجال الغاز، بما في ذلك مشروع (السيل الشمالي2) ما يشكل أمرا سلبيا للغاية ويخلق توترا في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.