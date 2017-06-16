أعلن منظمو سباق لومان 24 ساعة للتحمل للسيارات اليوم الجمعة أن تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 سيعطي إشارة انطلاق النسخة 85 من السباق مطلع الأسبوع المقبل.

وسيقوم الأمريكي البالغ عمره 62 عاما بالتلويح بعلم فرنسا إيذانا بانطلاق سباق التحمل بعدما أعطى الممثل براد بيت إشارة بدء السباق العام الماضي.

وقال بيير فيون رئيس نادي السيارات الفرنسي والذي سينضم إلى كاري: “ببدء السباق جنبا إلى جنب.. سنظهر الروابط الجديدة التي نشأت بين الجانبين”.

وأضاف: “مع تولي تشيس كاري مسؤولية فورمولا 1.. حان الوقت للعمل سويا لصياغة جدول المسابقات.. للحرص على أن تتابع الجماهير موسمي الجائزة الكبرى وسباقات التحمل والاستمتاع بهما بالكامل”.