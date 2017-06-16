أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة أن مجلس النواب اللبنانى وافق بالإجماع على مشروع قانون الانتخاب التشريعية المحال من الحكومة، وذلك بعد نقاش استمر 3 ساعات.

من جانبه، أكد رئيس المجلس النيابى نبيه برى - في الجلسة التشريعية - أن التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الانتخاب لا تضر، مؤكدا حرصه على حقوق الطوائف وليس الطائفية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أنه تم التمديد لمجلس النواب 11 شهرا لأسباب وصفها بـ”التقنية” لأن الانتخابات النيابية ستكون ضمن البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير.