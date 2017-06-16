قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه على بريطانيا أن تكون واقعية في الخروج من الاتحاد الأوروبي حماية للاقتصاد، وذلك في إشارة إلى التغيير في السياسة البريطانية في ظل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأضاف هاموند - خلال وجوده في لوكسمبورج اليوم الجمعة - أنه في انتظار مباحثات الخروج من الإتحاد الأوربي المزمع البدء فيها يوم الإثنين القادم، مؤكدا أنه يقف بجانب “غالبية الشعب البريطاني” الذين يريدون أن يضعوا الأمن الاقتصادي البريطاني على مائدة مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد.

وهذا الأمر يعد تطورا لما كان موجودا قبل الانتخابات عندما كان التركيز على محاولة الفوز بالأغلبية في هذه الإنتخابات من جانب حكومة تيريزا ماي.

ويضع هذا الأمر التقدم في مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في إطار أكثر صعوبة بعد ما خسرت ماي الأغلبية البرلمانية لهذا فإن هاموند يسعى إلى صياغة استراتيجية جديدة.

وقال هاموند:”لقد حددنا من أين ستبدأ المباحثات وسنقوم بتبادل الأراء بإيمان قوي لكن هذه مباحثات وسنمضي للأمام بروح التعاون الحقيقية.”