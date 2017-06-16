شنت مقاتلات التحالف العربي 7 غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة- ” إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات مواقع للمليشيا في منطقة يختل ومناطق أخرى بمديرية المخا غربي المحافظة “.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطيران الحربي في أجواء المديرية.. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.