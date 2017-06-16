أعلن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” أن مقاتليه تمكنوا، خلال الأيام الـ10 الأولى لعملية تحرير الرقة، من بسط سيطرتهم على 4 أحياء وعدة مناطق، وتصفية أكثر من 300 إرهابي من تنظيم “داعش”.

وأضاف بيان أصدرته قيادة حملة “غضب الفرات” - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن مقاتلي “قسد” استعادوا ساحة الجزرة ، وقلعة تل هرقل التاريخية، والفرقة الـ17، ومعمل السكر، وقرية سحيل الواقعة على بعد 7 كم جنوب غربي الرقة، بالإضافة إلى سيطرتهم على أحياء المشلب وسباهية ورمانية والصناعة.

وتمكنت قوات “غضب الفرات” من القضاء على 312 إرهابيًا وأسر 7 آخرين، بينما لقى 15 من مقاتليها مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة مع المتطرفين.

ودمرت “قوات سوريا الديمقراطية” - خلال الأيام الـ10 الماضية - 10 درجات نارية و5 عربات عسكرية و5 عربات مفخخة ومدفع هاون ومدفعًا ثقيلاً و3 زوارق و4 طائرات مسيرة، فضلاً عن معمل لصناعة المتفجرات.

وأضاف البيان أن المعارك العنيفة لا تزال متواصلة على أطراف منطقة البريد وشارع 23 شباط وحي البتاني وفي محيط حي الصوامع.