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قافلة إنسانية مشتركة للأمم المتحدة والصليب الأحمر تصل إلى حمص
الصليب الاحمر - سوريا

قافلة إنسانية مشتركة للأمم المتحدة والصليب الأحمر تصل إلى حمص

2017-06-16 16:33:31
وكالات

أكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركه، اليوم الجمعة، أن قافلة إغاثية مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، أوصلت مساعدات إنسانية إلى مدينة تلبيسة بمحافظة حمص في سوريا، بما يكفي لمساعدة حوالي 84 ألف شخص هناك.
وأضاف المتحدث أن هذه المساعدات تشمل الغذاء ومواد أخرى غير غذائية مثل اللوازم الصحية والتعليمية وإمدادات المياه، وأنه سيتم التوزيع للمساعدات في الأيام القادمة من قبل الهلال الأحمر العربي السوري على أهالي تلبيسة وكذلك على أهالي تلول الحمور في محافظة حماة المجاورة، خاصة وأنه يمكن الوصول إلى الطريق بين المدينتين.
الجدير بالذكر أن تلبيسة وتلول الحمور هما من المناطق المصنفة أمميا ضمن المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا، وكان تم الوصول إلى تلبيسة بقافلة إنسانية في مارس الماضي، في حين لم يتم من قبل الوصول إلى تلول الحمر بأية قافلة مساعدات مشتركة بين الوكالات.

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