ارتفعت أسعار الذهب فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بارتفاعها فى الأسواق العالمية، حيث تعافت من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع التي سجلتها في ظل تعافي الدولار عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة وصدور بيانات مشجعة حول المطالبات الأولية لإعانات البطالة في الولايات المتحدة ونشاط التصنيع في فيلادلفيا ونيويورك.

قال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف إن أسعار الذهب زادت بنحو 4 جنيهات ليسجل عيار (21) سجل 636 جنيها، وسجل عيار (18) 15ر545 جنيه، وعيار (24) سجل 85ر726 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب5088 جنيه.

وعالميا صعدت العقود الآجلة للذهب بواقع 2.17 دولار بما يعادل 0.17% لتتداول عند 1256.77 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للفضة نحو 38 سنتا بما يوازي 0.23% إلى 16.754 دولار للأوقية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام لتتراوح بين 1.0% و1.25% في ختام الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية أول أمس الأربعاء، فضلا عن خططه بشأن خفض الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار لكن البيانات المخيبة للآمال حول معدل التضخم في الولايات المتحدة أثار عدة تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على تطبيق زيادة أخرى لسعر الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة أمس الخميس انخفاض عدد المطالبات الأولية للبطالة للأسبوع المنتهي في 10 يونيو نحو 8 ألاف شخص إلى 237 ألف شخص من 245 ألف في الأسبوع الذي سبقه.

وفي تقرير منفصل، قال البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن مؤشر نشاط القطاع التصنيعي لشهر يونيو تراجع إلى قراءة قدرها 27.6 نقطة هذا الشهر من 38.8 نقطة الشهر الماضي برغم توقعات بتراجع المؤشر إلى 24.0 نقطة.