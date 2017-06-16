برزي: إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج يشجع على الاستثمار2017-06-16 16:26:18
وصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي قرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج بأنه قرار إيجابي وسيعمل على تشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على زيادة استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة.
وقال برزي - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أي قيود يتم إزالتها فى العملية الاقتصادية وإتاحة الحرية فى نقل الأموال وحرية التجارة إيجابية لأي اقتصاد، مضيفا “ليس من المعقول أن يكون الاقتصاد موجه أو اقتصاد تحكمه قواعد أو قيود فأي مستثمر قبل أن يفكر فى ضخ استثمارات لابد أن يكون على يقين بقدرته على الدخول والخروج بحرية.
وفيما يتعلق بمبيعات الصناعات الغذائية خلال شهر رمضان والتي يزيد فيه معدلات الاستهلاك أوضح برزي أن هناك إقبال متزايد على بعض المنتجات، مثل التمور والزيتون والعصائر والأجبان ومنتجاتها إلا أن هناك تراجعا وانكماشا في القوى الشرائية بنحو 30 فى المائة، مشيرا إلى أن أغلب المصانع لم تقم بتشغيل كافة طاقتها الإنتاجية.
وأشاد برزي بقرار وزارة المالية برفع حد الإعفاء الضريبي، منوها إلى انه سيساعد الأسر خاصة ذات الدخول المنخفضة على تلبية احتياجاتها وسيضخ أموال إضافية فى السوق تساعد على الرواج.
وحول توقعاته بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة استبعد برزي قيام الشركات برفع أسعار منتجاتها في حال رفع أسعار الطاقة والوقود، مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة فى قطاع الصناعات الغذائية ليست مؤثرة بشكل كبير والذي يستعدى رفع الأسعار.
وأرجع برزى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، والذي تزامن مع ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم على المحروقات وأسعار الطاقة الأمر الذي دفع المنتجين للقيام برفع أسعار منتجاتهم.
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