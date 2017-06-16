تخصيص 208 مسجد بالإسكندرية للاعتكاف2017-06-16 16:23:56
أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية ، إنه تم تخصيص 208 مسجد للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .
وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، في بيان اليوم الجمعة،إن الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا المصليات، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين ، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه يتم متابعته متابعة تامة مع غرفة عمليات مديرية الأوقاف .
وأوضح البيان ، أنه تم وضع خطة لجدولة أوقات يوم المعتكفين عن طريق الدروس بالمساجد التي بها اعتكاف ، وهذه الدروس تكون من أئمة المساجد بالتناوب، وإنه لا مجال في الاعتكاف هذا العام لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطابة والدروس الدينية من خريجي الأزهر، بناءا علي تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .
وأكد أن المديرية راعت التوزيع الجغرافي ، بحيث يشمل جميع مناطق الإسكندرية ، فضلا عن قيام مفتشي المتابعة الميدانية بمديرية أوقاف الإسكندرية، تكثيف حملاتها التفتيشية في كل ما يتصل بشؤون المسجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح، ونظافة المساجد لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة، فضلا عن وجود غرفة عمليات برئاسته تعمل على مدار الـ“24 ساعة” لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة.
كما كثفت المديرية القوافل الدعوية والندوات الدينية بجميع مساجد المحافظة، بتبنى موضوع موحد في جميع القوافل والأمسيات يناقش قضايا المجتمع ويعزز الدور الوطني في تنمية المشروعات القومية والوطنية، وإخراج طاقات الشباب وتوجيهها لخير هذه البلاد.
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