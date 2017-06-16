أعلنت النيابة الشعبية الصينية العليا أنها تقوم بالتحقيق مع المستشار السياسي السابق سون هوايشان للاشتباه فى قبوله رشاوى.

وأفادت النيابة - في بيان اليوم الجمعة - بأنه تم وضعه تحت طائلة الإجراءات القانونية الصينية التي تشمل الاستدعاء بالقوة أو الكفالة أو المراقبة السكنية أو الاعتقال.

كان سون عضوا سابقا باللجنة الدائمة للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس لجنة هونج كونج وماكاو وتايوان والمغتربين الصينيين فى اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

من جهة أخرى، ذكرت النيابة اليوم أن يو هايان، النائب السابق لحاكم مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، يخضع هو الآخر للتحقيق بتهمة الرشوة.

وتقوم الصين - حاليا - بحملة موسعة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في أواخر عام 2012 والذي تعهد من وقتها بألا يكون فيها أي تهاون فى الإيقاع بالمسئولين الفاسدين فى اى موقع أو على اى مستوى سواء كان هؤلاء المسئولين كبار الذين يطلق عليهم “النمور” أو صغار الذين يسميهم ب”الذباب”.

ووفقا لبيانات صادرة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم والتي تعد أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين فقد تم عقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد او كسب غير مشروع أو استغلال للسلطة والنفوذ خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وكشفت الهيئة أن 2566 هاربا متهمين فى قضايا فساد تم تسليمهم أو استعادتهم من الخارج منذ عام 2014 وحتى العام الماضي، كما استعادت الدولة من المسئولين الفاسدين أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار امريكى).