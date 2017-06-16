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الأمن السويدي: عدد المتطرفين داخل البلاد يبلغ عدة آلاف
مقاتلين اجانب

الأمن السويدي: عدد المتطرفين داخل البلاد يبلغ عدة آلاف

2017-06-16 16:17:41
وكالات

أعلن رئيس خدمة الأمن السويدية أندريس تورنبيرج اليوم الجمعة أن عدد المتطرفين المقيمين في بلاده ارتفع من 200 فقط عام 2010 إلى عدة آلاف الآن، وقد يخطط بعضهم لشن اعتداءات إرهابية.
وذكر تورنبيرج - في تصريحات أرودتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - أن هذا الارتفاع غير المسبوق يشكل “تحديا تاريخيا جديدا”، مضيفا أن هذه الظاهرة مرتبطة بدعاية تنظيم “داعش” الإرهابي الذي وحد تحت رايته خلايا إرهابية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصومال.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن الشرطة تستلم شهريا نحو 6 آلاف بلاغ سري استخباراتي بشأن هجمات متوقعة، مقارنة مع ألفين فقط في عام 2012.
وكانت خدمة الأمن السويدية قد أعلنت أن نحو 300 من مواطني البلاد شاركوا في القتال إلى جانب “داعش” في سوريا والعراق خلال الفترة من العام 2012 حتى الآن.

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