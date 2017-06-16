تختتم غدا السبت فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية من خلال تقديم ورشة دولية لفن السماع وليالي المقامات الروحية لمصر سماع واكابيلا، الجزائر، اندونيسيا، المغرب، فرقة سماع للرقص الصوفي بشارع المعز، الساعة 9 مساء.

وتقام هذه الفعاليات في إطار عدد من الأنشطة الثقافية والفنية الرمضانية التى تقام غدا السبت تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير، وعز الأسطول وفرقته “اغانى عربية وراى” بالمسرح المكشوف، و سهرة رمضانية لسفارة فلسطين بالمسرح الصغير، علما بان جميع العروض تبدأ الساعة 9:30 م. في الوقت نفسه يقيم صندوق التنمية الثقافية حفلا لفرقة المولوية للفنان عامر التوني، وعرض مسرحية “عن العشاق” بقصر الأمير طاز، بالإضافة لتقديم العرض المسرحي “سلم نفسك” بمركز إبداع القاهرة ،جميع العروض الساعة 9:30 م.

ويقيم قطاع الإنتاج الثقافي حفلا للفرقة القومية للفنون الشعبية بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، إلى جانب ورشة عمل فى مستشفى 57357 (مستشفى سرطان الأطفال).